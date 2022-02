'Nessuna criticità strutturale per le Frecce Milano-Trieste'

"Le quarantene di macchinisti e capitreno dovute al contesto pandemico da Covid-19 hanno comportato la necessità di cancellare una coppia delle Frecce sulla tratta Trieste-Milano nella prima parte dell'anno, in particolare, quella relativa alla tratta Trieste-Milano/Torino. Si tratta di una situazione diffusa a livello nazionale, che vede 40 treni soppressi in tutto il Paese su tutte le direttrici di traffico, ma che dovrebbe essere recuperata". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, in Consiglio regionale in risposta a un'interrogazione a risposta immediata.

"L'Amministrazione regionale continua ad assicurare il presidio e la costante attenzione sul tema. Trenitalia ha rimarcato come su Trieste rimanga in ogni caso attiva una coppia di Frecciargento Milano-Trieste in direzione inversa, ovvero partenza la mattina da Milano e il pomeriggio da Trieste" ha aggiunto l'assessore ribadendo come nonostante il contesto peculiare e straordinario abbia originato la soppressione di alcune corse dei collegamenti a lunga percorrenza "non vi siano al momento elementi che testimonino una criticità strutturale che possa riverberarsi a lungo termine sulla continuità dei servizi di Trenitalia. Anzi, abbiamo chiesto a Trenitalia di ripristinare al più presto il collegamento diretto".

L'esponente della Giunta Fedriga ha poi rilevato come "in una fase di criticità significativa con malattie e assenze che hanno coinvolto pesantemente anche i servizi del trasporto pubblico locale ferroviario, è stato assicurato da Trenitalia, attraverso una riprogrammazione dei servizi ferroviari regionali concordata, lo svolgimento integrale dei treni programmati sulle linee Trieste-Venezia e Trieste Udine-Venezia, consentendo di assicurare i collegamenti del capoluogo regionale verso le relazioni con il territorio nazionale con cambio a Mestre".