Nuovo Servizio di Tour Turistici a Trieste

Si è tenuta in piazza Verdi a Trieste la presentazione alla stampa, alla presenza delle Autorità Cittadine, della Navetta Elettrica Tuk Tuk con un giro inaugurale del Nuovo Servizio di Tour Turistici, in collaborazione con Double Tree by Hilton e con i Partner Blue Energy e Bottecchia.

Trieste GreenTour ha presentato oggi alla stampa il nuovo Servizio navetta per Tour turistici ideato per scoprire le bellezze e tutto il fascino di Trieste in maniera ecologica e con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente grazie alla nuovissima Limo E-Tuk, navetta al 100% elettrica a zero impatto ambientale. La partenza del Tour avverrà ogni due ore dall’Hotel Double Tree by Hilton (ma su prenotazione sarà possibile partire anche da altre località).

La Limo E-Tuk può trasportare quattro persone oltre al conducente e destinazioni e tour possono essere personalizzati su richiesta. Oltre che con Motocarrozzetta E-Tuk 100% elettrica è possibile effettuare Tour cittadini anche con le E-Bike di nuova generazione a pedalata assistita.



“L’obiettivo dell’iniziativa - spiega Antonio Delconte, amministratore della Trieste Green Tour Srl - è di ridare impulso alla crescente attrattività turistica di Trieste favorendo laripartenza dell’economia attraverso un innovativo servizio che coniuga rispetto dell’ambiente e valorizzazione del territorio”.Il Tour, che partirà prossimamente, prevede un percorso guidato nella Cittàvecchia di Trieste, da piazza Unità d’Italia attraverso gli stretti vicoli di “Cavana” fino allo storico “Arco di Riccardo” e al Teatro Romano e si potrà effettuare sia con la Motocarrozzetta E-Tuk 100% elettrica che con le E-Bike di nuova generazione a pedalata assistita. Un accompagnatore indicherà ai partecipanti i siti paesaggistici, artistici e culturali incontrati durante il percorso, che potrà anche essere personalizzato.Informazioni e prenotazioni presso l’infopoint allestito nella Hall del Double Tree by Hilton oppure via mail a: info@tsgreentour@gmail.com o ancora al numero telefonico 040 0642913.