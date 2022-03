'Piancavallo è il polo sciistico cresciuto di più'

"Piancavallo è il polo sciistico che è cresciuto di più in questa stagione invernale. Questo è un segno di come, con investimenti strategici a lungo termine, l'area montana che comprende Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio può ambire ad un futuro sviluppo turistico e di crescita anche dal punto di vista demografico". Questo il messaggio che l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha rivolto ai sindaci dei dodici Comuni che compongono la Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane Cavallo e Cansiglio riuniti oggi pomeriggio nella sala consiliare di Aviano.

Un messaggio di ottimismo e fiducia nelle politiche di sviluppo che la Regione ha perseguito finora che però non ha potuto prescindere da una premessa generale sul contesto socio-economico determinato dallo scoppio della guerra in Ucraina. "Abbiamo fatto tantissimo in un periodo difficile come la pandemia, ottenendo risultati tangibili in tutti i comparti. Il Friuli Venezia Giulia ha avuto performance migliori nel post pandemia rispetto a quasi tutte le regioni italiane. Oggi, purtroppo, questa incresciosa guerra in quindici giorni ci sta travolgendo come uno tsunami e non c'è un solo settore che possa ritenersi escluso dalle conseguenze che questo conflitto può portare". Per Bini è quindi" il momento della prudenza, anche se l'Amministrazione regionale si mostrerà sempre attenta alle comunità locali".

L'assessore ha tracciato poi la sintesi delle iniziative intraprese dalla Regione per potenziare l'offerta turistica con il trasferimento di risorse economiche per investimenti a lungo periodo rivolte soprattutto a migliorare le eccellenze del territorio. "Qui ci sono bellezze uniche che vanno valorizzate - ha detto Bini -, queste zone montane sono percepite come accoglienti, soprattutto dopo la pandemia, per la sicurezza e lo splendore del paesaggio che lo contraddistingue".

Bini ha indicato negli investimenti che puntano allo sviluppo le sostanziali opportunità di crescita per questo territorio che ha principalmente una vocazione al turismo lento. Un altro settore di investimento riguarda il potenziamento dei servizi e del commercio. "Con SviluppoImpresa stiamo valorizzando le piccole botteghe e stiamo registrando un'inversione di tendenza nell'apertura di nuovi punti vendita e negozi di vicinato nelle piccole comunità".

Bini ha infine ricordato l'imminente revisione del regolamento sull'albergo diffuso per consentire a quelli già esistenti di rinnovare arredo, struttura e tecnologia, legando l'offerta alla specificità territoriale. Ulteriori strumenti, che saranno inclusi nel prossimo assestamento di bilancio, saranno rivolti all'innalzamento della qualità delle strutture alberghiere regionali mutuando quanto previsto per i contratti di insediamento.

La Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane Cavallo e Cansiglio (Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Polcenigo, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra) è stata istituita il 1 luglio 2021 ed attualmente gestisce in maniera unitaria il Corpo di polizia municipale, l'ufficio personale, la segreteria e la ragioneria. Sono previste sette assunzioni nel corso dell'anno con l'obiettivo di garantire lo sviluppo del territorio montano con piani turistici di mobilità sostenibile e piani di rilancio silvo-pastorali.