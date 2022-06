'Piena dignità per gli stagionali del turismo'

Un gazebo per informare, all’inizio della stagione estiva, i lavoratori del turismo sulle tutele contrattuali da riconoscere a chi opera nel settore, contratto per contratto. Lo allestirà la Filcams Cgil per tutta la giornata di lunedì 13 giugno a Lignano Sabbiadoro, nelle vicinanze della Terrazza a Mare.

"L’obiettivo – spiega il segretario regionale della Filcams Francesco Buonopane – è di raggiungere soprattutto i tantissimi stagionali in servizio a Lignano, per i quali sono stati appositamente pensati dei depliant informativi, ma raggiungere anche gli altri lavoratori e anche i turisti, per informarli sulla situazione del settore e sul ruolo e l’attività del sindacato".

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna nazionale #TurismoSottosopra, che punta a sostenere corrette pratiche contrattuali nel settore, in particolare a favore sella componente più debole, quella degli stagionali, dai salari equi per passare alla legittima fruizione del riposo settimanale e al godimento dei contributi tramite la bilateralità contrattuale. Una campagna informativa che passa anche attraverso la pubblicizzazione dei servizi offerti dai patronati e dai Caaf sindacali.

"Il lavoro estivo – dichiara ancora Forabosco – può e deve tornare ad essere un’occasione di reddito e di crescita personale, attraverso il riconoscimento della piena dignità degli stagionali, quei lavoratori spesso invisibili che permettono ai turisti di poter godere delle proprie vacanze con serenità e che non possono sentirsi inferiori rispetto agli altri dipendenti".