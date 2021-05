'Poti po Näs' video promozionale dedicato alla Val Resia

L'Amministrazione Comunale è lieta di presentare il video promozionale “Poti po Näs” dedicato alla Val Resia, un ottimo strumento che permette di far conoscere le caratteristiche che contraddistinguono la Valle, rappresentate dalle particolarità culturali che si esprimono nella musica, nel ballo e nei canti resiani, ancora largamente praticati e tramandati di generazione in generazione ed un contesto naturalistico mozzafiato.



Il video, patrocinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Parco Naturale delle Prealpi Giulie è un invito a conoscere una realtà diversa che, pur nascosta tra le montagne, esiste e ha molto da raccontare. La regia è della giovane regista friulana Aurora Ovan che, insieme al team della Dare Production, ha saputo cogliere e trasmettere la bellezza, l’anima e l’ospitalità della gente di un luogo così speciale.



Per maggiori informazioni turistiche: https://www.ecomuseovalresia.it/poti-po-nas/.



Il progetto è stato finanziato Il grazie alla legge 38/2001 art.8 e legge regionale 26/2007 art.19. Il video è disponibile nelle lingue italiana e slovena, ma nel prossimo futuro è volontà dell'amministrazione tradurlo in inglese e tedesco.