“Assieme alla neo assessore comunale al Turismo di Pordenone, Morena Cristofori, e al segretario della sezione della Lega per Salvini Premier, Alberto Santarossa, abbiamo incontrato la presidente provinciale di Federalberghi, Gianna Santin, con l’obiettivo di lavorare in sinergia e promuovere il turismo a Pordenone”. Lo annuncia, in una nota, il consigliere regionale Simone Polesello (Lega), che aggiunge: “Questo è il primo di una serie di incontri per discutere di progetti, reperibilità di finanziamenti e continuare a fare rete per attrarre sul territorio turisti e offrire loro valide proposte per indurli a soggiornare nel pordenonese”.

“Abbiamo accolto con favore – spiega ancora Polesello – gli importanti suggerimenti della presidente Gianna Santin e per questo, assieme all’assessore Morena Cristofori, riteniamo vincente la strada intrapresa e continueremo a lavorare su eventi, concerti e mostre per portare altri turisti e visitatori”.

“Da questo punto di vista – conclude Simone Polesello – un sentito plauso va rivolto all’amministrazione comunale per l’ottimo lavoro fino ad ora imbastito e che, sicuramente, anche come amministrazione regionale, faremo il possibile per supportare e valorizzare ulteriormente”.