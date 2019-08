'Vita nei ghiacci' al Parco delle Prealpi Giulie

Mercoledì 7 agosto il Parco naturale delle Prealpi Giulie propone un importante appuntamento con la natura in una delle zone più spettacolari della nostra regione.

Alle 9 di mattina partirà da Sella Nevea un’escursione guidata alla scoperta dei segreti dei residui glaciali del Monte Canin, dei suoi habitat e della sua straordinaria flora. L’iniziativa prende il nome di VITA NEI GHIACCI e consentirà a tutti i partecipanti di immergersi nello straordinario paesaggio carsico di questa parte delle Alpi Giulie, apprendendo come questa area possa anche fornirci molteplici indicazioni sull’evoluzione del clima nella nostra regione.

Tutto ciò sarà possibile grazie all’accompagnamento di esperti che illustreranno le caratteristiche dell’area e delle specie che in questa vivono.

L’appuntamento si inserisce nella più ampia cornice del progetto Interreg NAT2CARE. Un’iniziativa che vuole mettere in risalto e far aumentare la consapevolezza sugli aspetti naturalistici delle aree montane al confine fra l’Italia e la Slovenia. Territori di straordinario valore ed interesse internazionale.

L’escursione, GRATUITA ad eccezione del costo del trasporto in funivia, avrà una durata effettiva di circa 5 ore a partire dall’arrivo in quota al Rifugio Gilberti.

È necessaria però l’iscrizione entro le ore 16.00 di lunedì 5 agosto chiamando gli uffici del Parco allo 0433 53534 o mandando una mail a info@parcoprealpigiulie.it.

Calzature e abbigliamento da montagna adeguato sono obbligatori.

La prossima attività promossa dal progetto Nat2Care si svolgerà il 15 agosto a Resia in occasione della tradizionale festa della Šmarna Miša e sarà interamente dedicata ai bambini.