'Sentieri della storia' arriva a Duino

Prosegue il percorso della quinta edizione del progetto #StorytellersWW1, finanziato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e che vede come capofila nuovamente la Pro Loco Fogliano Redipuglia. “#Storytellersww1 – Terra senza vincitori”, questo il titolo completo del progetto che vuole proseguire nel suo obiettivo, ovvero quello di portare il grande pubblico italiano e straniero a riscoprire e analizzare criticamente i mutamenti storici, sociali, culturali e politici portati dalla Prima Guerra Mondiale partendo dall’esperienza delle persone. Numerosi i partner che hanno aderito e che si interfacciano con il sodalizio foglianino per la realizzazione degli obiettivi progettuali: dai comuni di Duino Aurisina, San Pier d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Visco e Ronchi dei Legionari fino ad Onorcaduti, dall’associazione I Grigioverdi del Carso al Gruppo Ermada Flavio Vidonis e all’Associazione Albero del Melogramma.



Dopo l’inaugurazione nella scuola ‘Marchesetti’ di Borgo San Mauro ad Aurisina di un’esposizione sul tema dell’Esodo, il progetto prosegue il 4 aprile con ‘Sentieri della Storia’ a Duino Aurisina e frazioni con visite guidate rievocative. Evento che si inserisce perfettamente all’interno del più ampio “Sentieri di Pace”, da decenni cavallo di battaglia del sodalizio foglianino nel racconto della Grande Guerra. La partenza è prevista da Sistiana all’imbocco del sentiero Rilke. Tre le partenze, alle 9.30, alle 10.15 e alle 14.30 e porteranno i visitatori dalle fortificazioni austro-ungariche fino ad arrivare al castello di Duino con visita ai bunker della Seconda Guerra Mondiale. Il tutto accompagnati dagli Esperti Grande Guerra Silvo Stok e Roberto Todero che dalla Prima Guerra Mondiale faranno conoscere ai visitatori le complesse vicende del Confine Orientale. Quattro i gruppi rievocativi presenti, i Grigioverdi del Carso e il gruppo Monte Sei Busi per la Prima Guerra Mondiale e i Kiwis in Italy e Tergeste Historica per la Seconda guerra mondiale.



“Il nostro focus resta la Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze, evento fortemente impattante sul nostro territorio sia a livello culturale, da nazione multiculturale a tentativo di nazione monoculturale, ma anche urbanistico con la distruzione dei centri urbani e la costruzione dei Cimiteri Monumentali”, precisa il presidente della Pro Loco Fogliano Redipuglia, Carlo Forte. “In questa edizione allargheremo la nostra progettualità anche ai fatti successivi alla Grande Guerra, perché proprio in essa si sono annidati i prodromi delle disastrose politiche che avrebbero provocato sconvolgimenti nelle nostre terre per gran parte del Novecento”.L’evento del 4 aprile è gratuito previa prenotazione. Per informazioni si può contattare l’ufficio Iat allo 0481489139 o al 3461761913, o via mail su info@prolocofoglianoredipuglia.it.