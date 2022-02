'Strada facendo', in viaggio con Rosy Buiani

Rosy Buiani ci porta di nuovo in viaggio. ‘Strada facendo’ è una raccolta di 28 racconti brevi su persone incontrate, avventure ed esperienze particolari vissute in oltre 30 anni di lavoro come accompagnatrice turistica e viaggi personali in giro per il mondo, fedele al principio secondo il quale viaggiare significa incontrare e conoscere culture diverse.

Nel 2017 è stato pubblicato il primo libro ‘Incontri in viaggio’ e questo rappresenta la sua ideale continuazione: nuove storie, tutte rigorosamente vere e senza concessioni alla fantasia, alcune divertenti, alcune tristi, altre che lasciano spazio a considerazioni personali.

Sono storie di umanità, un’umanità spesso diversa e forse proprio per questo più interessante: ogni incontro è un arricchimento e conoscere l’altro aiuta ad abbattere il muro dell’indifferenza e dell’intolleranza.

Parte dei racconti è corredata da fotografie scattate nel Paese in cui si svolge la vicenda narrata, alcune riguardanti proprio il viaggio in questione.