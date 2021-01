'Sù pes monts de Cjargne' in onda su Rai 3 bis

Il documentario realizzato da Ianus 'Sù pes monts de Cjargne' andrà in onda su Rai 3 bis, martedi 12 gennaio alle ore 21.50 e in replica venerdì 15, alle 21.40. Il nuovo documentario di Ivo Pecile e Marco Virgilio è realizzato per la nuofa fascia di programmazione in lingua friulana di Ri 3 Bis.



Le Alpi Carniche sono state in passato e sono ancora oggi una fucina di alpinisti di grande livello. Le montagne della Carnia non raggiungono le quote di altri settori dell’arco alpino, non toccano neanche i 3000 metri. Eppure il loro fascino è grande e riconosciuto dagli abitanti delle valli come da chi le visita per la prima volta provenendo da altri luoghi.



Il loro carattere ruvido e selvaggio, le vertiginose pareti e una natura in molti casi incontaminata e forte hanno da sempre affascinato generazioni di alpinisti. Questo documentario, interamente parlato in lingua friulana, realizzato da Marco Virgilio e Ivo Pecile, vuole far emergere proprio quel tessuto connettivo di passione e amore per le montagne che lega l’alpinismo del passato alle nuove leve del tempo presente.