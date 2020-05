'Subito misure a fondo perduto per Piancavallo'

"Il Piancavallo non sia lasciato solo e l'allarme lanciato dagli operatori turistici del comprensorio non cada nel vuoto. È fondamentale tenere aperto il polo e agire con provvedimenti che non riguardino solo le seconde case, ma anche e soprattutto il sistema ricettivo e alberghiero che va sostenuto con consistenti misure immediate, e a fondo perduto". A dirlo è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello commentando l'allarme lanciato dagli operatori turistici del comprensorio montano di Piancavallo.

"Chi fa impresa turistica a Piancavallo parte da situazione di svantaggio oggettivo rispetto ad altri poli turistici regionali e va aiutato con parametri differenti. Negli ultimi due anni, le azioni su Piancavallo sono derivate da un pressing e da continue sollecitazioni che nascevano sempre dal raccogliere le istanze degli operatori. Ora si proceda immediatamente con il sostegno al sistema ricettivo e alberghiero e parallelamente si mettano in atto tutte le opportune azioni promozionali che permettano di continuare nel percorso avviato con la precedente amministrazione regionale, nel rendere Piancavallo cittadella dello sport".