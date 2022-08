'Terre da raccontare - Palmanova', ecco la nuova guida turistica

E' ora disponibile all’acquisto il primo volume del nuovo progetto editoriale “Terre da raccontare” di Francesco Antonini assieme a Zel Edizioni. Una guida turistica tascabile dedicata interamente alla città stellata e ai punti d’interesse più affascinanti che la circondano. Un viaggio nel turismo lento fatto di camminate, percorsi in bicicletta, passeggiate culturali, tour enogastronomici, visite a musei e luoghi d’interesse culturale.

Il volumetto, disponibile sia in lingua italiana che in inglese, è acquistabile all’infopoint di PromoTurismoFvg di Borgo Udine, al prezzo promozionale di 12 euro invece di 20.

“Abbiamo voluto realizzare uno strumento utile alla scoperta turistica della Fortezza estesa all'offerta culturale e naturalistica del territorio che la circonda. Attraverso le parole dell'autore, si può conoscere la città cogliendo i racconti delle persone e le esperienze che qui si possono vivere. Un viaggio non solo nella storia antica di Palmanova ma anche nel suo presente, in sintonia con le tendenze turistiche attuali e le richieste dei visitatori”, commenta l’assessore a cultura e turismo Silvia Savi.

La guida di Palmanova, realizzata dal giornalista Francesco Antonini, che ha curato il progetto editoriale dell'intera collana, è articolata in quattro sezioni. Si potrà approfondire la storia della fortezza, le cose da vedere suddivise tra i diversi itinerari in città e sui bastioni, la Palmanova fatta di percorsi in bicicletta, camminate, escursioni nei borghi vicini, con un focus sulla pista ciclabile Alpe Adria. Infine i consigli degli Ambassador di PromoTurismoFvg. Conclude il volume la presentazione della città di oggi, un ritratto di storici esercenti, imprenditori e animatori culturali e con un approfondimento dedicato alla Rievocazione storica.