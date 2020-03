'Tiere dai Paris', un viaggio alla scoperta della natura friulana

Io resto a casa. Quelle parole (l'hashtag più voga nella rete) rimbombano nella mente di chiunque da giorni e giorni, oramai. A tutti viene chiesto di essere responsabili, di stare fra le quattro mura domestiche per combattere l'epidemia che da oltre un mese imperversa in Italia. Nulla però vieta di viaggiare con la mente! Ed ecco che in questo frangente ha voluto dare il suo contributo anche Glesie Furlane che in occasione della "Fieste di Sant Josef", la festa del Papà, presenta "Tiere dai Paris" (Terra dei Padri): un video che vuole ricordare ai friulani che i preti di Glesie Furlane sono con loro, in questo difficilissimo momento storico.



IL VIDEO - Il video vuole accompagnarli alla scoperta della loro terra, dei boschi, dei fiumi, insomma, di tutte le bellezze che il territorio offre generosamente. Tutto restando comodamente a casa e in sicurezza. Il video vola come una preghiera sulle ali di un uccello sopra le foreste, si abbassa lentamente nel sottobosco dove ci mostra una natura incontaminata e ancestrale, per ammirare la pianura e salire dolcemente al cielo.



GLESIE FURLANE - "Glesie Furlane" è un gruppo di cristiani e friulani che cercano di indagare e mantenere le proprie radici culturali e religiose, per poter conciliare in maniera armonica la propria fede e la propria identità. Con una attività di quasi mezzo secolo Glesie Furlane è sempre stata dalla parte della gente, dalla parte dei friulani.