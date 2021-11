'Trasporti, trovare una soluzione per gli autisti no Green Pass'

"Stiamo dalla parte delle famiglie che da giorni, pur avendo regolarmente pagato l'abbonamento ai mezzi pubblici, sono costrette a riorganizzare la propria giornata per portare i figli a scuola e sopperire così ai disagi dovuti alla soppressione di un numero consistente di corse per la mancanza di autisti". Così si esprime, in una nota, la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, di fronte alle numerose segnalazioni relative ai disservizi nel trasporto pubblico locale dopo l'introduzione dell'obbligo della certificazione verde sul posto di lavoro.

"Le denunce dei genitori non rimangano inascoltate - conclude Liguori -. Interrogheremo la Giunta regionale per conoscere quali sono le azioni che si intende mettere in atto al fine di risolvere la questione che sta creando difficoltà serie a studenti e famiglie".