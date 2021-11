'Turesta va migliorato, serve un ampliamento extraregionale'

"Il voucher TurestaFvg va migliorato per renderlo più incisivo e più rispondente al mercato. I dati forniti oggi in Aula confermano la sua parziale operatività, quindi è necessario intervenire con delle modifiche che amplino e migliorino i suoi effetti al fine di coinvolgere un numero maggiore di turisti". Lo afferma il consigliere regionale Franco Iacop (Pd) a margine della risposta all'interrogazione discussa oggi in Aula attraverso la quale chiedeva alla Giunta di rendere noti i risultati ottenuti dalla misura del voucher TUReSTA in FVG.

"Come già evidenziato in passato, riteniamo sia importante valutare l’apertura del voucher alle città d’arte, ma soprattutto è importante una sua estensione anche al contesto extraregionale proprio per favorire una maggiore risposta in aree che presentano maggiori criticità rispetto ad altre. Infatti resta una forte perplessità rispetto a questo strumento promozionale solo rivolto al mercato regionale, con efficacia quindi solo parziale". Infine, conclude Iacop, "crediamo sia necessario mettere mano a un sistema di registrazione che appare macchinoso e poco immediato. Chiediamo quindi che si portino delle modifiche perfezionando un sistema di rapido rimborso dei voucher agli esercenti alberghieri".