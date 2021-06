'Udine Bellissima. Un viaggio nel centro storico' alla Libreria Friuli

Giovedì 10 giugno, alle 18, presso la Libreria Friuli verrà proiettato in anteprima il documentario di Marco Orioles 'Udine Bellissima. Un viaggio nel centro storico', con la partecipazione di Amerigo Cherici e Wajid Abbasi.



Udine Bellissima è un documentario che vuole raccontare la storia del centro storico di Udine ai richiedenti asilo e a tutti coloro che sono desiderosi di approfondirla. Lo fa attingendo al libro omonimo di Amerigo Cherici e mettendo in scena la conversazione tra lo stesso Cherici e il giovane Wajid Abbasi nei luoghi simbolo della nostra città.



Evento organizzato in collaborazione con Club per l'Unesco di Udine. Ingresso libero ma posti a sedere distanziati su prenotazione: presentazioni.libreriafriuli@gmail.com