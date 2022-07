181 Stories, a Grado un’agorà di persone, vino e satira

Da una settimana, a Grado, c’è una nuova occasione d’incontro fra persone e natura, colori e sapori: la Terrazza Fiorita del Grand Hotel Astoria, con ingresso da via Marina.

E' stata inaugurata con l’esposizione di “181 STORIES”, una selezione di immagini satiriche che raccontano 22 edizioni di “Spirito di Vino”, il concorso ideato dal Movimento Turismo del Vino Fvg, che coinvolge annualmente vignettisti di tutto il mondo.

Ma non basta abbinare la cultura enoica alla buona ironia, per trasformare la Terrazza in una vera e propria agorà ci sono degustazioni settimanali che per tutta l’estate saranno accompagnate ad appuntamenti culturali. Già domani (sabato 23) alle 19 saranno presenti le aziende Tenuta Villanova di Farra d’Isonzo, Villa Vasi di Gorizia, Vini Brojli di Aquileia e Conti della Frattina di Pravisdomini, per far scoprire i loro prodotti nel calice.

"L’obiettivo di questo salotto è ampio e ambizioso: partire da una delle mete regionali più conosciute per stimolare il turista a scoprire l’entroterra, facendolo attraverso una narrazione diversa e accattivante, con momenti di riflessione, ma è soprattutto incontro con i vignaioli del territorio e con il nettare che producono", spiega Massimo Del Mestre, direttore del Movimento Turismo del Vino regionale.

Nella mostra, non a caso, c’è anche la vignetta di Emilio Giannelli, collaboratore del Corriere della Sera, iconico pilastro della giuria del concorso che ha rappresentato Adamo ed Eva felici di essere stati cacciati dal Paradiso perché la loro prossima destinazione sarebbe stata il Friuli Venezia Giulia. Il Movimento Turismo del Vino Fvg, che sviluppa l’enoturismo da 30 anni, si impegna anche a creare sinergia tra le categorie di imprenditori friulani (vignaioli, ristoratori, albergatori etc.), in modo da stabilire una rete di collaborazione e co-marketing che stimoli la conoscenza delle peculiarità della nostra bellissima regione.

In questa iniziativa, oltre al Grand Hotel Astoria, sono state coinvolte altre attività imprenditoriali regionali, come l’azienda Fantin, per l’arredamento della terrazza con mobili di metallo dal design originale, il gradese Riccardo Gaddi con il suo “Gintonego”, un nuovo distillato in cui il gin si unisce al santonego (l’assenzio marino) e altre realtà.

Senza ovviamente dimenticare le 81 aziende vitivinicole associate a MTVFVG che saranno presenti durante tutta l’estate con momenti di degustazione e di informazione enogastronomica. Inoltre, chi lo desidera, potrà iscriversi a Wine for You, il primo e unico wine club del Friuli Venezia Giulia, che riserva ai suoi aderenti vantaggi esclusivi per partecipare agli eventi e alle iniziative del Movimento Turismo del Vino FVG come Calici di Stelle che si svolgerà il 12 e 13 agosto a Grado sulla diga Nazario Sauro.