Il prossimo 30 agosto ricorreranno i 160 anni del rientro della fregata dalla “Spedizione Novara”, la prima missione scientifica su scala planetaria della marina imperiale austro-ungarica. A Miramare, grazie alla collaborazione con WWF Area Marina Protetta si festeggerà la ricorrenza con un percorso didattico pensato per le famiglie dal titolo “1859-2019: le avventure della fregata Novara. Alla scoperta del mondo sul veliero di Massimiliano d'Asburgo”. Grandi e piccini potranno scoprire le vicende di questa importante spedizione attorno al mondo, i suoi legami con la figura dell’arciduca e gli effetti sulle conoscenze scientifiche dell’epoca, un evento che permetterà di avvicinare anche i visitatori più piccoli al patrimonio del Museo storico e il Parco di Miramare, raccontato in questa occasione speciale attraverso il mare e gli straordinari viaggi della fregata Novara, la preferita di Massimiliano d’Asburgo. Si potrà anche approfittare dell’apertura straordinaria del museo che, come tutti i venerdì d’estate, rimarrà visitabile fino alle 22.30 (chiusura biglietteria alle 22).



Con l’osservazione guidata degli ambienti e delle opere più significative e con il supporto di materiale fotografico, immagini e oggetti da toccare e annusare, si ricostruiscono le vicende affascinanti e meravigliose della circumnavigazione del globo della Novara, partita proprio da Trieste nel 1857 e rientrata due anni più tardi, il 26 agosto 1859. La storia del castello e dei suoi protagonisti si intreccia con lunghe traversate a bordo di navi e velieri, scoperte botaniche, esplorazioni di terre lontane e racconta il mare e la navigazione a vela attraverso vivi ricordi di viaggio, quadri e opere d’arte. A conclusione del percorso, all’aperto e nel Museo, sarà allestito un laboratorio dove i piccoli lupi di mare potranno immedesimarsi nell’equipaggio, tracciare la rotta della nave e decorare la loro personale carta nautica.



L’attività è gratuita per i bambini, anche grazie al supporto della Regione Friuli Venezia Giulia mentre per gli adulti è compresa nel regolare biglietto d’ingresso al Museo.



Venerdì 30 agosto sarà la penultima apertura serale del museo: gli appuntamenti in collaborazione con il WWF Area Marina Protetta di Miramare si concluderanno il 6 settembre con una dolce sorpresa i cui dettagli verranno prossimamente resi noti.



Per l’evento di venerdì si accetta un numero massimo di 20 bambini a partire dai 6 anni, accompagnati dai genitori. Per le informazioni e le prenotazioni contattare lo 040 224147 int.3 o scrivere all’indirizzo e-mail info@riservamarinamiramare.it.



Iscrizioni possibili fino a esaurimento dei posti disponibili.