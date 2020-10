A Barcolana un gustoso racconto del Friuli Venezia Giulia

Diversi appuntamenti e uno stand in piazza Unità d’Italia per raccontare il Friuli Venezia Giulia e le sue eccellenze nel weekend della Barcolana dalla voce stessa di alcuni operatori. Trieste è pronta ad accogliere la sua storica regata e PromoTurismoFvg partecipa all’edizione 52 mettendo a disposizione uno spazio di incontri e presentazioni in collaborazione con diversi partner, come l’Associazione italiana sommelier del Fvg e alcuni dei brand regionali tra cui il Prosciutto di San Daniele e il formaggio Montasio.

Quest’anno il villaggio Barcolana sarà allestito in piazza Unità, nel cuore pulsante della città, e da giovedì 8 a domenica 11 ottobre ospiterà anche PromoTurismoFvg che in un’area in totale sicurezza accoglierà i racconti del territorio attraverso gusti e sapori, mentre lungo le Rive darà il benvenuto ai visitatori e velisti presentando sui 12 totem - come le 12 lettere di #Barcolana52 - alcune delle località più belle del Friuli Venezia Giulia, dai monti al mare alle città (Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, Grado, Lignano Sabbiadoro, Sella Nevea-Kanin, Tarvisio, Forni di Sopra-Sauris, Zoncolan, Piancavallo, Sappada).

Gli appuntamenti di PromoTurismoFvg al villaggio Barcolana

Si parte giovedì 8 ottobre alle 14, con il primo panel in cui il Rotary Club Trieste presenterà con PromoTurismoFVG la nuova webcam panoramica installata in cima al campanile di San Giusto, grazie alla quale sarà possibile seguire in diretta la regata più grande al mondo in tutte le sue appassionanti tappe direttamente dalla pagina del sito di PromoTurismoFVG turismofvg.it/eventi/Barcolana52. A seguire, sempre giovedì, nell’incontro organizzato assieme alla Camera di Commercio della Venezia Giulia alle 16.30, si parlerà di territorio, ma soprattutto di progetti transfrontalieri rilanciando la candidatura di Brda-Collio-Cuei a Patrimonio mondiale dell’Unesco, assieme agli assessori regionali al Turismo, Sergio Emidio Bini, e alla Cultura, Tiziana Gibelli, al presidente dell’ente camerale della Venezia Giulia Antonio Paoletti, al sindaco di Cormòns Roberto Felcaro e a Tina Novak Samec, responsabile della candidatura per la parte slovena.

Gli appuntamenti riprenderanno il giorno successivo, venerdì 9 ottobre alle 16.30, sempre in collaborazione con la Camera di commercio, quando saranno la cultura e la cooperazione transfrontaliera protagoniste in “Nova Gorica - Gorizia Capitale europea della Cultura 2025”, in un incontro che avrà come relatori l’assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, il presidente dell’ente camerale della Venezia Giulia Antonio Paoletti, il vicesindaco di Nova Gorica Simon Rosič e il vicesindaco di Gorizia Stefano Ceretta. Alle 18 appuntamento con il cinema per la presentazione di “Harvest 2020”, un film documentario realizzato da Maurizio Gigola che esplora l’evoluzione del rapporto tra vino e uomo in un anno che resterà nella storia. Primo episodio di lancio della stagione di Wine Odyssey, è un viaggio nel significato della bevanda più antica dell’universo, per svelare il mistero che si cela dietro questo profondo e ancestrale legame.

Sabato 10 ottobre alle 10.30 è fissato l’incontro con Rete Fvg Marinas per presentare l’offerta nautica della costa del Friuli Venezia Giulia e moderato Stefano Sponza, uno degli amministratori di Rete FVG Marinas, mentre alle 16, in “#io sono FVG”, si affronterà il tema del marchio che valorizza la sostenibilità e la trasparenza dell’agroalimentare Friuli Venezia Giulia assieme a Claudio Filipuzzi, presidente di Agrifood FVG – Cluster Agroalimentare Friuli Venezia Giulia, e con la partecipazione del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.

Barcolana in sicurezza: incontri “online” e domenica la diretta della regata

Il palinsesto è stato messo a punto nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento e tutte le presentazioni saranno trasmesse anche sul canale digitale grazie alla piattaforma a disposizione dei relatori e degli organizzatori degli incontri. Gli appuntamenti potranno essere seguiti in diretta sul canale YouTube @FVGlive, che conta 8000 iscritti, direttamente dalla pagina dell’evento dedicato alla Barcolana sul sito di turismofvg.it (turismofvg.it/eventi/Barcolana52).

PromoTurismoFVG sostiene il progetto “Dis-Equality – tutti diversamente uguali” anche nell’ambito della manifestazione: è in calendario una conferenza stampa organizzata dalla Lega Navale di Trieste, venerdì 9 ottobre alle 11 (sala convegni Lni Trieste Molo Fratelli Bandiera 9) dal titolo “Barcolana 52 Dis-Equality - l’unione fa la flotta covid dis-tanziati” a cui parteciperà anche l’ente di promozione del turismo regionale. Inoltre, dall’8 all’11 ottobre è stato organizzato un educational con una blogger nazionale con disabilità motoria, Giulia La Marca, sempre in collaborazione con Lega Navale FVG e Barcolana, per il progetto dedicato alla vela per tutti, che rientra nello sviluppo del prodotto accessibile che PromoTurismoFvg sta seguendo da diversi anni con la Consulta regionale per le persone con disabilità.