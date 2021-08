Per “Piacevolmente Carso”, la cooperativa Curiosi di natura propone una serata sul Carso triestino: “A Basovizza sotto le stelle”, domenica 22 agosto, dalle 21.15 alle 23. Sarà una suggestiva esperienza tra prati e profumi della notte: un astrofisico dell’Osservatorio Astronomico di Trieste, il dott. Giorgio Calderone, illustrerà la volta celeste e le costellazioni, e guiderà un viaggio immaginario dai vicini oggetti del sistema solare fino alla galassia più lontana osservabile ad occhio nudo.



Ritrovo alle 21, nel parcheggio vicino all’Osservatorio Astronomico di Basovizza (deviazione a sinistra lungo la Statale 14 per il valico di Pesek).



Costo 10 euro; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. È richiesta la prenotazione alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it



I partecipanti riceveranno un buono sconto del 10 % per pasti presso i ristoratori tipici di “Sapori del Carso”, valido fino al 30 settembre.



“Piacevolmente Carso” ha il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismoFVG, il patrocinio di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed è in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori del Carso”, i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.