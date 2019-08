A Bibione, un Ferragosto plastic free

Quale occasione migliore della giornata clou dell’estate per lanciare un messaggio per la difesa del mare a tutti i turisti? Un Ferragosto all’insegna del divertimento che si trasforma anche in occasione di consapevolezza che l’ambiente è un bene da difendere ogni giorno con comportamenti responsabili. Bibione, destinazione turistica da sempre in prima fila per la salvaguardia della natura (prima in Italia ad avere bandito le sigarette dalla spiaggia e prima in Europa a ottenere la certificazione ambientale Emas) diventa promotrice e ambasciatrice numero uno di Bibione#PlasticFree, l’evento esclusivo che coinvolgerà il 15 agosto l’intera spiaggia, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, della Guardia Costiera e degli operatori turistici, che a tempo di record stanno allestendo l’intera organizzazione.

Fondamentale e ricco di significato il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e il Reparto Ambientale della Guardia Costiera, che hanno creduto da subito nell’iniziativa auspicandone la massima risonanza.

Stamattina la presentazione ufficiale nella sala della Marina di Portobaseleghe, con il Sindaco Pasqualino Codognotto, il Comandante della Guardia Costiera di Caorle e Bibione, rispettivamente Giovanni Turini e Alessandro Chionchio, e tutti gli operatori turistici. L’evento del 15 agosto, è stato specificato in esordio, rappresenta il momento apicale dell’attività già condotta nelle scuole durante l’anno da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e della Delegazione di Spiaggia di Bibione, coordinati dalla Direzione Marittima del Veneto, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione ambientale denominata, per l’appunto, #PlasticFree.

L’intero litorale di Bibione coinvolgerà i turisti in un messaggio globale di rispetto per l’ambiente, mare in primis, considerato che ogni anno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, mettendo a serio rischio anche la sopravvivenza delle specie marine. Dalle 10 alle 11 la Guardia Costiera e Asvo, la società che gestisce i servizi ambientali nella località, nella tensostruttura di Piazzale Zenith terranno una conferenza divulgativa in materia ambientale nell’ambito del progetto#PlasticFreeGC.

Contemporaneamente, nella zona ovest della località in corrispondenza della laguna, sarà realizzato un gigantesco slogan #PlasticFree sulla sabbia, della grandezza di 2200 metri quadrati. Nella zona centrale, in corrispondenza di Piazzale Zenith, alle 11.30, si comporrà lo stesso slogan, ma stavolta grazie all’apertura simultanea di centinaia di ombrelloni che occuperanno un’area di 4 mila metri quadrati per tre minuti.

Nella parte est, in corrispondenza del suggestivo faro, #PlasticFree campeggerà nel cielo di Bibione attraverso uno striscione di 20 metri quadrati visibile dall’alto, dal mare e ovviamente anche dai turisti. Due paracadute ascensionali sosterranno lo slogan con altrettanti supporti grandi 16 metri.

Alle 11.33 tutti gli ospiti di Bibione saranno chiamati a un tuffo collettivo per confermare apertamente il proprio impegno per un mare più protetto. Un vero e proprio flash mob per dimostrare che l’ambiente è un valore di tutti e per tutti.

Come è stato detto in conferenza stampa dal Comandante Chionchio, la Guardia Costiera sarà presente fra i turisti per diffondere cultura ambientale e distribuire oltre 10 mila vademecum sul comportamento virtuoso da tenere per contenere il consumo di plastica e, ovviamente, per smaltirla correttamente.