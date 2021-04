A Bibione le prime ciclabili certificate per Google Maps

Bibione – tra le principali località balneari italiane per numero di presenze e per lo sviluppo del turismo in bicicletta – ha raggiunto un nuovo traguardo per la felicità degli appassionati delle due ruote. Le piste ciclabili della spiaggia veneta, infatti, sono appena diventate i primi percorsi interamente tracciati e certificati per la modalità “Bike” di Google Maps, il navigatore più utilizzato al mondo che già offriva questa opzione a livello internazionale, ma non ancora in Italia. Fino a dicembre scorso, quando anche sui dispositivi del territorio italiano è finalmente apparsa l’iconcina con le due ruote.



Ed è proprio dalla data “zero” di inizio anno che gli operatori turistici di Bibione si sono mobilitati per rendere pienamente fruibile uno dei “gioielli” della propria offerta turistica: le piste ciclabili cittadine e i relativi collegamenti con l’entroterra e le altre località.



, fatta insieme agli esperti in materia (l’azienda MAP360 di Padova, ndr.) che in oltre due mesi di intenso lavoro sono riusciti a tracciare ben 24 percorsi e mappare complessivi 115 chilometri. L’obiettivo? Proporre ai ciclisti un itinerario di viaggio con la medesima esperienza di navigazione fino a oggi riservata agli automobilisti.e non solo - che fino a oggi si dovevano affidare a modelli empirici o al passaparola - e un incentivo concreto alla sicurezza stradale, se si considera che le quattro categorie contemplano le piste ciclabili tout court, ma anche i sentieri, le strade adatte ai ciclisti e i percorsi sterrati misti.“Bibione ha costruito un’offerta per gli appassionati della bicicletta di assoluto pregio, pertanto avere inserito e certificato tutti gli itinerari nelle mappe di Google permetterà ai nostri ospiti di pedalare in sicurezza e in tutto il territorio, collegandosi ai comuni limitrofi e cogliendo appieno la bellezza di una vacanza all’aria aperta - afferma, presidente di Bibione Online e promotore dell’iniziativa insieme agli operatori turistici della località balneare veneta -”.A proposito di territorio,, già meta di molti turisti.