A Bibione scatta la Pedalata per la vita

Domenica 12 settembre a Bibione, si svolgerà la “Pedalata per la vita”, manifestazione cicloturistica di 20 chilometri a scopo benefico, aperta a tutti. La partenza e prevista alle 9 da piazza Fontana. Il percorso attraverserà paesaggi unici e affascinanti, con scorci meravigliosi su luoghi poco conosciuti di Bibione.

Arrivo nella zona del faro, dove verrà allestita un’area ristoro, con animazione dedicata ai più piccoli con trucca bimbi, il mago e la presentazione del libro “L’ora giusta”. L’evento è dedicato alla memoria di Giovanni Zamparo e a tutte le persone che ogni giorno affrontano enormi sfide nella vita. La manifestazione è organizzata da Ascom, noleggiatori biciclette Bibione e da Senza Freni con il patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento.

Tutto il ricavato raccolto, sarà devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica del Burlo Garofolo di Trieste. I noleggiatori di biciclette di Bibione, forniranno gratuitamente le biciclette ai partecipanti. Per informazioni contattare Massimo al numero 338 4406778.

I noleggiatori di Bibione, che metteranno a disposizione gratuitamente le biciclette:

- Moto & Bike Viale Costellazioni

- Eurobike Piazza Keplero - Via Auriga

- Marangon Paolo Via Marte - Corso del Sole

- Crazy Bike Via Mercurio

- Massimo Chillon Via Perseo

- Senza Freni Via dei Pesci

- Michele Caparco Via Atlante

- Noleggio Via Maja

- Lido del Sole

- Zero Bike Piazzale Po

- Sabri Bibione Pineda

- Carmine Bibione Pineda

- GREEN23 Piazza Treviso