A Buttrio appuntamento con le Giornate del Fai d'autunno

Tornano le Giornate FAI d’Autunno, sabato 16 e domenica 17 ottobre. Anche in questa decima edizione, grazie alle visite proposte dalla delegazione di Udine insieme al Gruppo FAI Giovani, si potrà accedere a luoghi solitamente non aperti al grande pubblico. A Buttrio apre le porte il parco archeologico e botanico di Villa di Toppo Florio, fra i più importanti d'Italia. Saranno i volontari ad accompagnare gli ospiti in questo splendido sito, dove la residenza patrizia del primo Settecento coniuga i caratteri dell’imponente dimora padronale seicentesca con quelli di una signorile villa veneta; oggi, grazie alla ristrutturazione, è stata la villa convertita in un luogo ideale per eventi e manifestazioni.



Sabato e domenica dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.30) e dalle 14.30 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17). Ingressi ogni 30 minuti, turni di visita composti max 10 persone. Per accedere all’area è richiesto l’utilizzo di scarpe comode e chiuse. Prenotazione consigliata, fino ad esaurimento posti, sul sito www.giornatefai.it fino al giorno 15 ottobre alle ore 17. In loco, presso i banchetti posti all’ingresso di ogni bene, sarà possibile iscriversi al FAI.



Le visite non saranno effettuate in caso di maltempo. Per accedere alle visite guidate è indispensabile essere in possesso di Green Pass, che verrà verificato all’ingresso, e indossare sempre la mascherina. Sarà altresì necessario rispettare tutte le norme di sicurezza, contenute nei cartelli informativi posti all’inizio del percorso, a partire dall'attenzione a non creare assembramenti, disinfettare le mani con gli appositi gel e attenersi alle indicazioni date dai volontari (viene richiesto di rinunciare alla visita qualora nei 14 giorni antecedenti si abbia avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C, oppure vi siano stati contatti con persone risultate positive al COVID19).