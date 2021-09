A Buttrio la prima edizione di 'Sot Vendemis'

Sabato 2 e domenica 3 ottobre, a Buttrio la splendida cornice di Villa Di Toppo Florio con il suo monumentale parco ospita la prima edizione di “Sot Vendemis – Tempo Di Vendemmie”, un’originale manifestazione dedicata a civiltà e cultura del vino nelle loro varie declinazioni.

Organizzata da Friulando Impresa Sociale, costituita per valorizzare e aggregare gli imprenditori regionali che intendono creare valore attraverso il loro territorio, con una propria rete d’imprese quale braccio operativo ed in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Buttrio e della Presidenza del Consiglio regionale, con il partenariato tecnico dell’agenzia viaggi Turismo.85 e della coop ReteBikeFvg, la manifestazione vede coinvolti enti ed aziende del territorio, come il Consorzio Doc Colli Orientali, BancaTer, il Ristorante Le Fucine di Buttrio, il Ristorante In Villa di Villa Nachini a Corno di Rosazzo, la Balsameria Midolini di Manzano.

La due giorni si aprirà alle 19 di sabato 2 nei saloni di villa Di Toppo Florio con “Tal non dal Tocai – Nel nome del Tocai”, un convivio con lo spettacolo di teatro-canzone "Tocai & Tokaji - Musiche e Parole a raccontar le storie di due fratelli" degustando i cibi della vendemmia: un affascinante viaggio nella Cultura del "Nettare degli Dei", dedicato in particolare alle vicende di due celebri Vini, il Tokaji ungherese ed il Tocai friulano.

Domenica 3 dalle 9 alle 18, dal parco della villa partirà “Pedalando fra saperi e sapori”, un tour "bike&wine" fra i vigneti del Colli Orientali per una giornata esclusiva grazie a paesaggi ameni e borghi deliziosi, in cantine d’eccellenza enologica ed in fattorie di tradizione rurale, con un percorso di avvicinamento alla cultura del buon vino e del bere bene, accompagnato dalla conoscenza delle peculiarità gastronomiche della cucina locale caratterizzate da gusti e sapori unici ed esclusivi, con un po' di storia e di leggenda di questa terra.

Gli eventi si svolgono a numero chiuso in rispetto delle vigenti normative per l'emergenza sanitaria: 50 persone per la serata di sabato 2 ottobre, 30 persone per il tour in bici di domenica 3 ottobre.

Per maggiori informazioni, telefonare al 329.3144409 o scrivere a edu@friulando.it. Per prenotazioni, telefonare allo 0432.1958575 o scrivere a info@turismo85.it