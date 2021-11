A Cassacco una caccia alla volpe amica degli animali

Domenica 7 novembre a Montegnacco di Cassacco, nella splendida cornice della Villa Gallici Deciani, si terrà la rievocazione di un'antica tradizione, quella della caccia alla volpe, ma in versione ‘animal friendly’.

Nessun fucile sparerà e nessun animale sarà abbattuto ma, anzi, si tratta di un progetto di valorizzazione della natura, del territorio e della sua storia per promuovere non solo localmente ma anche a livello internazionale le bellezze della nostra regione.

L'attenzione per gli animali sarà al centro dell'iniziativa realizzata dal Circolo Ippico di Palmanova che vanta una lunga tradizione in questa disciplina. Parteciperanno cavalli e cavalieri nonché una muta di cani razza English Foxhound, unica nel suo genere in Italia, addestrata al richiamo del tipico corno inglese.

L'iniziativa prenderà avvio alle 10.30 con il tradizionale ‘Brindisi della Staffa’ per poi proseguire con un’avvincente galoppata che inizierà al suono del corno, al seguito di un cavaliere che, in sella al suo cavallo, traccerà il percorso nella natura della splendida zona morenica dove si svolgerà l'iniziativa.

Complice il bel tempo si tratterà, per chi vorrà anche solo assistere alla ‘rievocazione’, di un’imperdibile occasione per fare un tuffo nelle tradizioni che seppur potrebbero ricondurre al mondo aristocratico inglese, sono da sempre radicate nel nostro territorio. Per maggiori informazioni si può contattare il 3387985778 (Master Giorgio Bon).