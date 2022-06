A Cercivento un weekend tra Erbe e Tradizioni

Cercivento, piccola località montana in provincia di Udine, si prepara a dare il via al momento più magico dell’anno: da questo giovedì 23 a domenica 26 giugno torna la Festa delle Erbe e Tradizioni “Jerbas e tradision” con svariati eventi gratuiti di tipo culturale e ricreativo: dagli incontri di approfondimento sulle erbe spontanee, alle visite guidate alla scoperta della natura e dei luoghi caratteristici. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, l’antico borgo friulano accoglierà ai suoi visitatori con mercatini di prodotti artigianali, chioschi enogastronomici e musica.

La Festa delle Erbe e delle Tradizioni si celebra in occasione degli antichi riti propiziatori che proprio a Cercivento accolgono da sempre il solstizio d’estate, come il tradizionale lancio delle cidule “Spietant las cidulas” e il confezionamento dei mazzi di San Giovanni “Mac di San Giuan” per la notte di San Giovanni Battista.

“Come Regione crediamo molto in iniziative come questa, che mirano alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari", spiega Luca Boschetti, già sindaco del Comune di Cercivento e adesso consigliere regionale. "Tali appuntamenti si rendono ancor più necessari dopo i due anni di pandemia: finalmente possiamo offrire un programma più variegato di eventi e incrementare la conoscenza di un territorio affascinante come Cercivento. Quel che ci colpisce è la grande partecipazione dei giovani, che anche quest’anno saranno i protagonisti della rassegna e del tradizionale del lancio delle cidule dal Cret da Scaiole”.

Si parte giovedì 23 dal pomeriggio, nella “Borgata Vidal” con la raccolta di fiori ed erbe per la preparazione dell’acqua di San Giovanni, guidati dal maestro Domenico Molfetta. A seguire dalle ore 20 danze in cerchio con Mirta.

Giornata particolarmente ricca di proposte quella di venerdì 24: alle 9.30 dalla piazza del Municipio la “Forest bathing e respirazione consapevole in 10.000 passi”. Un’esperienza multisensoriale, per scoprire tutti i benefici di una camminata immersi nella natura. A conclusione, degustazione di prodotti tipici. L’evento, su prenotazione, è a cura di PromoturismoFvg e Comune di Cercivento nell’ambito del progetto Interreg Italy - Croatia “Take it Slow”. Alle 10.30 e alle 15.30 in piazzale Pieve di San Martino visita guidata alle opere del progetto “Cercivento - Una Bibbia a cielo aperto” e alle case storiche del paese. Alle 15.30 l’escursione per la raccolta dei fiori e piante al fine di comporre il tradizionale mazzo di San Giovanni, seguita alle 17.30 da un incontro di approfondimento, il tutto guidato dal maestro Domenico Molfetta e dall’erborista Ursula Puntel. Alle 19.15, sempre in piazzale Pieve di San Martino il “Canto dei Vesperi” dell’Onoranda Compagnia dei Cantori e la solenne benedizione del mazzo. Il sabato termina alle 20.30 in Cjase da Int con una speciale cena su prenotazione realizzata dai ristoratori di gustoCarnia, “Il mac tal Plat - Balinant”.

Sabato 25 si scoprirà il mondo dei fiori, delle erbe e delle api con diversi incontri a tema. Alle ore 9, con ritrovo al campo sportivo, l’escursione botanica guidata a cura dell’erborista Ursula Puntel, oltre a visite guidate alle coltivazioni delle piante officinali e aromatiche a cura della Cooperativa Sociale Agricola Taviele, che proseguiranno anche la giornata successiva. Dalle 15, all’esterno di Cjase da Int, l’incontro “Le api: un organismo solare”, con l’apicultore Daniele Pustetto. Alle 18.30 degustazione di porchetta, per chiudere in musica alle 21 con dj set.

Domenica 26 giugno dalle 10 spazio ai mercatini d’artigianato e agroalimentari. A Cjase Morassi la mostra fotografica “Atorn Pai Stai”. Durante la giornata, si potrà visitare l’antico mulino “Da Malie” del 1600 accompagnati da Manlio Morassi, discendente dell’ultima mugnaia e grande conoscitore della storia locale.

Ogni sera fino al 29 giugno, dalle 21, avverrà il tradizionale lancio delle cidule dal Cret da Scaiole da parte dei giovani del paese. Inoltre, durante l’intera manifestazione, non mancherà la proposta culinaria locale con immancabili prodotti a base di erbe.

NOVITA’: IL CONCORSO FOTOGRAFICO. La novità di quest’anno è il contest fotografico aperto a tutti: pubblicando una foto della festa sulla pagina Facebook @prolococercivento accompagnata dall’hashtag #cerciventoincanta, è possibile vincere una cesta di prelibatezze offerte dai produttori locali e una visita guidata alla scoperta delle opere del progetto “Cercivento: Una Bibbia a cielo aperto”. Durata del contest: da giovedì 23 a domenica 26. Maggiori info sulla pagina Facebook della Proloco.

La festa di Cercivento è un’opportunità unica per lasciarsi affascinare da questa piccola comunità ricca di riti e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione.

L’iniziativa è organizzata dal Comune e dalla Proloco di Cercivento, e sostenuta dalla regione Friuli Venezia Giulia e PromoturismoFvg.