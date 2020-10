A Cividale la Giornata nazionale del Trekking Urbano

Cividale del Friuli aderisce anche quest’anno alla XVIIa Giornata Nazionale del Trekking Urbano proponendo una visita guidata lungo un percorso dedicato al “verde”, che si sviluppa attraversando la natura, l’arte e la storia. “Cividale è stata una delle prime città in Friuli che hanno aderito a questo importante circuito nazionale” spiega l’assessore Giuseppe Ruolo.

Il tragitto di quest’anno, che si ispira al tema annuale “com’è green la mia città”, “si snoderà attraverso i parchi e gli spazi verdi aperti del centro storico cividalese – illustra Ruolo - i trekkers faranno tappa al Parco Italia, alla zona dei Mulinuss, costeggeranno il fiume per raggiungere il Ponte Nuovo e, proseguendo verso l'area delle antiche mura di Via San Lazzaro, raggiungeranno la zona del Belvedere sul Natisone”.

Tuffandosi metaforicamente nelle tonalità smeraldine delle acque del fiume Natisone che attraversa la città, “i partecipanti potranno immergersi nelle cromie che caratterizzano la vegetazione del territorio e in quelle che pennellano diffusamente l’architettura urbana”.



“Parteciperò anche io per la prima volta come assessore al turismo – commenta Giuseppe Ruolo – perché sono convinto delle grandi potenzialità del trekking urbano come nuova forma di turismo lento e sano, adatto a tutti; il percorso di quest’anno, immerso nel verde, è quanto mai attuale in questo momento in cui è opportuno, e bello, fare i turisti nella propria città”.Ad accompagnare i visitatori alla scoperta delle bellezze naturali (e non solo) della città due guide d'eccezione: Gianpaolo Bragagnini, guida naturalistica e Giovanna Tosetto, guida turistica FVG.(tel. 0432 710460 informacitta@cividale.net) – i posti sono limitati. La passeggiata durerà circa 2 ore e mezza e si effettuerà anche in caso di maltempo. Durante tutta la passeggiata è fatto obbligo ai partecipanti l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze interpersonali.Il ritrovo sarà presso lo Sportello Informacittà, Piazza Duomo 5, mezz'ora prima dell'inizio della visita.