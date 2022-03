A Cividale nasce la nuova Arbovia

Il Comune di Cividale del Friuli, tramite il settore Lavori Pubblici, ha approvato con recente delibera di Giunta il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi, della pista ciclabile e dell'asfaltatura di viale Trieste che prevede una spesa complessiva di 3.550mila euro.

“Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale continuo, protetto e sicuro, che connetta il borgo rurale (dal cimitero) di Gagliano con il centro storico di Cividale” introduce Giuseppe Ruolo, assessore ai Lavori Pubblici.

“L’opera è destinata agli spostamenti quotidiani locali, (casa-lavoro, casa-scuola, casa-servizi, ecc.), con nuovi marciapiedi o l’adeguamento e riqualificazioni di percorsi pedonali esistenti in grado di ricucire percorsi e piccoli spazi pubblici lungo e affianco a questa importante asse viario di Viale Trieste, con un occhio anche ai turisti visto che il tracciato ricalca una porzione del sedime della “via delle Abbazie”.



“Il progetto mira a esaltare le valenze paesaggistiche ambientali, storico-culturali e in generale legate alle qualità ed eccellenze del territorio, proponendo così una forte tematizzazione del tracciato, che viene declinata nel progetto attraverso il recupero di materiali della tradizione (muri a secco in pietra), la valorizzazione di reperti del paesaggio, la costruzione di architetture vegetali (le aree di sosta) e l’utilizzo di essenze vegetali, soprattutto di alberature, che costruiscono il percorso, accompagnando lo sguardo e la percezione del e nel paesaggio. Da qui il motivo per cui è stata denominata arbovia”.La nuova pista ciclabile, per la quale il Comune ha presentato domanda di contributo al Ministero, avrà a una lunghezza di circa 2,5km e si estenderà dal cimitero di Gagliano, al piazzale parcheggio posto all’incrocio tra viale Trieste e via Terme Romane. La ciclabile sarà realizzata quasi esclusivamente su sedime proprio, con un tracciato pressoché parallelo e adiacente a viale Trieste, strada regionale SR356 declassata a livello comunale (traversa urbana).“Il progetto prevede la realizzazione anche di nuovi marciapiedi e l’adeguamento di marciapiedi esistenti lungo via Trieste, la realizzazione di attraversamenti ciclabili o pedonali sempre su via Trieste e su alcune traverse comunali afferenti – conclude Ruolo - ed infine la realizzazione di tre aree di sosta per l’itinerario ciclabile con funzione anche di aree e spazio pubblico o aree verdi a servizi dei tessuti residenziali lungo viale Trieste. Dall’avvio dei lavori, si stima che il tempo di esecuzione sarà di tre anni circa”.