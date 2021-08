A Cividale riapre la Farie Geretti

La Fàrie Geretti, in gestione alla Storica Somsi di Cividale del Friuli, sarà di nuovo visitabile il sabato e la domenica nel periodo estivo/autunnale, grazie alla collaborazione con il Comune di Cividale del Friuli.



Si tratta di un piccolo gioiello storico situato in Stretta della Giudaica, a pochi passi dalla Casa medioevale. “Questa bottega di fabbro – spiega Maria Cristina Novelli Presidente della SOMSI - è l’ultimo esempio di una ricca e lunga tradizione artigiana cividalese; arte e maestria qui si tramandavano da generazione a generazione come avvenuto nel Novecento per gli Jacolutti, i Moschioni ed appunto i Geretti”. Proprio dal padre Pietro, Antonio Geretti (Cividale del Friuli 1904-1982) ereditò l’attività e impara inizialmente l’arte di lavorare il metallo con creatività e attenzione alla tradizione tecnica, per poi affinare le sue capacità frequentando la Scuola di Arti e Mestieri della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale.



“Siamo molto lieti di poter collaborare nuovamente con la Somsi alla valorizzazione della storia e delle tradizioni della nostra città – conferma Angela Zappulla delegata alla Cultura per il Comune – in quanto la fabbreria è un luogo unico a Cividale e a chi lo visita sa restituire i caratteri e l’atmosfera di un antico ambiente di lavoro legato a un grande sapere artigiano”.Nella Bottega del fabbro Geretti “si lavoravano, con estrema cura, diversi prodotti, da quelli legati all’edilizia e all’abitare (cancelli, inferiate, serrature), ai piccoli oggetti di uso quotidiano come secchie di rame (cialdîrs),“cocumis”(recipienti per il caffè),ma anche oggetti artistici quali candelabri, insegne, piccole sculture” spiega la Novelli.: basta affacciarci alle vetrate ed entrare nella bottega per vedere tutti gli oggetti in essa conservati a testimonianza di tutte le fasi di lavorazione: dall’ideazione, ai calchi in gesso, ai punzoni, a una serie di lavori in ferro e rame. “Gli oggetti esposti sono stati catalogati, a cura della SOMSI con un lungo e certosino lavoro” conclude la Presidente della SOMSI.La Farie è visitabile nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.