A Claut per scoprire pattinaggio e curling con gli Absolute5

Domenica 6 marzo, dalle 10 alle 19, il palaghiaccio Alceo Della Valentina di Claut e l’area esterna della località Tre Pini si trasformeranno in un luogo di festa dove esplorare il mondo degli sport invernali a suon di musica.

L’Open Day permetterà di avvicinarsi agli sport su ghiaccio a un prezzo promozionale di appena 5 euro con cui sarà possibile noleggiare i pattini, accedere alla pista e provare anche il curling con l'istruttore. Dell’accompagnamento musicale si occuperanno gli Absolute5, una tra le cover band più apprezzate nel panorama italiano con all’attivo più di 700 concerti su tutto il territorio nazionale: il pubblico li troverà al centro della pista da pattinaggio.

Energia, movimento, look, carisma e professionalità sono gli ingredienti che rendono unico e coinvolgente lo show che la band propone in ogni live: il repertorio, a base di famosissime hit internazionali e non, spazia in tutti i generi ed epoche musicali. Sia prima che dopo, un dj set garantirà una giornata ad alta concentrazione di note.

Ci sarà spazio anche per il curling, lo sport protagonista delle Olimpiadi invernali di quest’anno. A Claut c’è, infatti, uno dei pochi Centri federali italiani di questa bellissima disciplina, che a febbraio 2023 sarà sede delle competizioni di Eyof 2023. Sarà possibile noleggiare la pista regolamentare e l’istruttore, oltre all’attrezzatura comprensiva di scope, scivoli e stones. È possibile partecipare come singoli e in squadra (quattro persone). Gli orari disponibili per le sessioni di curling, che durano circa un’ora e mezza, sono le 10, le 11.30, le 14, le 15.30 e le 17.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 392 6833458 (Fausto) e 338 9196170 (Luca).