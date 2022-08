A Claut va in scena Aria delle Dolomiti

Dopo essersi lasciata alle spalle la finale della selezione regionale del concorso Miss Italia ospitata lo scorso lunedì, Claut si prepara a fare il pieno di turisti e sportivi nel weekend in arrivo.

Il fine settimana di sabato 20 e domenica 21 agosto sarà, infatti, il più atteso di tutta la stagione estiva: a Claut andrà in scena “Aria delle Dolomiti”, due giornate in montagna tra attività a contatto con la natura, tradizione, stand enogastronomici con prodotti del territorio, sport e tanta buona musica. Per l’occasione la rock band Pure Forme suonerà per la prima volta dal vivo il proprio nuovo disco nella cornice del Rifugio Pordenone, mentre in paese risuoneranno i dj set con la loro musica da discoteca.

Non mancheranno le attività per i più piccoli, alla scoperta dei giochi con cui si dilettavano le generazioni dei loro nonni e bisnonni. Spazio anche per l’artigianato: dalle mani sapienti degli artigiani si potrà osservare come ricavare da un pezzo di legno una "sedon" oppure un cesto di vimini, o scoprire come dalla lana grezza delle pecore, grazie ad antiche tecniche e macchinari, le donne delle Dolomiti friulane ricavavano caldi tessuti.

Aria delle Dolomiti quest’anno si lega a doppio filo con una nuova iniziativa di carattere sportivo che permetterà ai ciclisti di godere dei panorami mozzafiato della natura che circonda Claut: “Dolomiti Friulane Bike”.

In programma per sabato 20 ci sono il raduno non agonistico di Gravel Tour & E-bike Tour, rispettivamente 42 e 68 chilometri, ed il Gran Fondo mountain bike da 36 chilometri. I preparativi si svolgeranno al Palaghiaccio di Claut tra le 7 e le 9.15. Alle 9.30 prenderanno il via le competizioni di Gravel e E-Bike Tour, mentre il Gran Fondo si correrà alle 10.

Per domenica 21, invece, è previsto il Raduno non agonistico mountain bike XC “Cross Country Day” per le categorie esordienti, allievi, junior, open e master. Gli atleti si raduneranno tra le 7 e le 9.30 al Palaghiaccio: alle 10 inizieranno le gare delle categorie giovanili, alle 11 quelle di open e master. In parallelo si svolgerà anche la Pedalata della Solidarietà, 16 chilometri aperti a tutti organizzati dalla Rete Fvg per le Cure palliative pediatriche. Dopo le iscrizioni - previste tra le 7 e le 9.30 - i ciclisti inizieranno a muoversi alle 10.45.