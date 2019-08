A Cornino c’è la 'Notte da gufi per bambini coraggiosi'

Due intere notti da trascorrere immersi nella natura. Venerdì 16 agosto, alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, a partire dalle 17, ci sarà l’imperdibile appuntamento “Notte da Gufi per bambini coraggiosi”, giunta alla terza edizione. Quest’anno, novità assoluta, le serate all’insegna della scoperta e del divertimento saranno due e tre le giornate dedicate allo sviluppo delle attività in natura. Si comincerà venerdì pomeriggio. I partecipanti potranno pernottare all’interno della riserva, dove sarà allestito un campo tende. Le attività cominceranno, come detto, alle 17 con giochi di conoscenza e proseguiranno fino a domenica pomeriggio con escursioni e attività alla scoperta della natura e del magnifico territorio di Forgaria nel Friuli. L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dagli 8 agli 12 anni.



«Laboratori didattico/creativi, giochi di gruppo e tante attività in mezzo alla natura – assicurano gli organizzatori - renderanno uniche queste tre giornate all’insegna della scoperta. In programma ci sono anche escursioni sul fiume Tagliamento, attività dedicate al riconoscimento delle tracce degli animali e molto altro. I ragazzi dovranno indossare vestiario comodo e scarpe adeguate per le passeggiate e dovranno portare un pigiama o una tuta, un costume da bagno, le ciabatte, il necessario per l’igiene personale, un sacco a pelo o un tappetino/materassino da campeggio, una coperta, eventualmente un cuscino, una torcia e una borraccia d’acqua».



Per informazioni sul costo chiamare il numero 0427-808526 oppure scrivere una mail all’indirizzo centrovisite@riservacornino.it. La serata è a pagamento. Nella quota di partecipazione sono compresi: cena di venerdì 16, colazione, pranzo e cena di sabato 17, colazione e pranzo di domenica 18 agosto, spese assicurative e tutte le attività d’intrattenimento. La prenotazione potrà essere effettuata fino a giovedì 8 agosto.