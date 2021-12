A Forni di Sopra apre la stagione dello sci di fondo

La società Sportiva Fornese comunica che, grazie alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi, la pista di sci nordico di Forni di Sopra sarà aperta da sabato 11 dicembre per una lunghezza di 10 chilometri.

Lo spessore della neve caduta è di 40 centimetri a valle e 80 sul Varmost, che si sommano alla neve artificiale 'sparata' nei giorni scorsi. ll tracciato della pista di sci nordico si sviluppa lungo il fiume Tagliamento, la cui sorgente è situata pochi chilometri più a monte. Una caratteristica molto apprezzata dell'anello di fondo è quella di offrire percorsi adatti a tutti i tipi di sciatori, amatoriali e sportivi avanzati, grazie alle varianti agonistiche facoltative ben articolate lungo il tracciato.

Una buona parte della pista è esposta al sole per tutta la mattinata: questo rende più facile e divertente sciare anche in condizioni di rigidità atmosferica. L'accesso alla pista si trova presso il Centro Fondo Tagliamento in fondo alle seggiovie del Varmost. Adiacente alla pista si trova il noleggio sci con tutte le informazioni per corsi e lezioni impartite dai maestri della Scuola Italiana Sci di Forni di Sopra.

Dalla martedì 14 dicembre sarà possibile anche sciare in notturna sull'anello illuminato nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle 17 alle 21.

Le regole di accesso sono esposte presso la zona di partenza, si raccomanda il massimo rispetto del distanziamento interpersonale.

Informazioni sui corsi ed attività di animazione sulla pista di sci nordico: 0433-886767 (Infopoint PromoTurismoFvg)