A Forni di Sopra, la nuova escursione il Zir dai Cristins

Pronta a partire la nuova escursione, il Zir dai Cristins, a Forni di Sopra.



Nuovo percorso adatto a tutti, sia alle famiglie che alle persone più sportive. Un giro nella natura incontaminata e nella spiritualità. Camminando tra i boschi che circondano il paese potrete vivere un’esperienza a pieno contatto con la natura e con la storia. I cristins, piccole chiesette private erette ex voto o da famiglie del luogo, sono la testimonianza concreta della devozione degli abitanti del luogo, che le costruivano, anche per ricevere protezione, in mezzo ai boschi.



Il percorso completo dei nove cristins e delle tappe bonus è lungo 21 km, ma si può suddividerlo per affrontare anche solo una parte dell’intero cammino.



Domenica 18 luglio la prima escursione organizzata dalla rete di imprese Forni di Sopra Dolomiti in tutti i sensi e promoturismo. Ritrovo ore 10 a Forni di Sotto, con l’accompagnatore e istruttore Romano Paludgnach.



Prenotazione necessaria info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it o chiamando lo 0433 886767.