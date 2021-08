A Forni di Sopra torna la Ciaminada

Lo scorso anno, la Ciaminada, storica marcia non competitiva di Ferragosto, non si era disputata a causa dell’emergenza pandemica, ma quest'anno la Società Sportiva Fornese è riuscita a organizzare il tradizionale evento, sempre molto apprezzato da grandi e piccoli.

L'appuntamento sportivo si ripete fin dal 1974 con l'obiettivo di promuovere lo sport e il territorio di Forni di Sopra. Il tracciato si sviluppa lungo la valle del fiume Tagliamento su un percorso privo di difficoltà composto da piste forestali e sentieri ben segnalati al cospetto delle Dolomiti Friulane.

Per aumentare gli spazi di sicurezza ed evitare gli assembramenti, in ottemperanza alle direttive per il contenimento del Covid, sono state introdotte alcune variazioni rispetto agli anni precedenti. Il ritiro dei pettorali potrà avvenire solo il giorno precedente alla corsa, sabato 14 agosto dalle 16 alle 20, nella piazza Centrale di Forni di Sopra. Il Green Pass è obbligatorio, ma solo dai 12 anni in su e deve essere esibito al ritiro dei pettorali, consentito anche da altre persone, presentando il certificato valido del concorrente iscritto.

La partenza e l'arrivo si terranno presso il Centro Fondo di Forni di Sopra, vicino al Parco Avventura. Non è previsto il pranzo dopo la gara. Il via, con una partenza in linea di tutti i concorrenti distanziati, sarà dato alle 10.

La Ciaminada è una corsa adatta a tutta la famiglia, i bambini correranno lungo una distanza di 6 chilometri, mentre gli adulti su un anello di 8. L'Albo d'oro della corsa è ricco di nomi ‘di spessore’ e anche quest'anno si prevedono ottime performance per i primi su un percorso più veloce. Si attende la pluri-medagliata internazionale, e fornese di adozione, Silvia Rampazzo, vincitrice dell'edizione 2019. In campo maschile, tutti contro l'azzurro fornese Martin Coradazzi, componente della squadra nazionale di sci di fondo (Cs Esercito) che ha vinto l'ultima edizione.

Info, premi e regolamento su fornidisopra.it