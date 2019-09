A Friuli Doc con il treno storico

In occasione della giornata conclusiva di Friuli Doc 2019, domenica 15 settembre, i visitatori potranno raggiungere Udine con un mezzo insolito. L'associazione La Carrozza Matta, infatti, ha predisposto uno speciale viaggio in treno storico. Già lo scorso anno, c'era stata la possibilità di raggiungere la tradizionale kermesse partendo dalla stazione di Treviso e, dato il grande successo, l'iniziativa è stata ripetuta e ampliata.

Domenica 15, il convoglio partirà da Bassano del Grappa per arrivare a Udine (andata e ritorno). La partenza è prevista per le 8.40 con arrivo a Udine alle 12. Il ritorno, invece, è previsto per le 16.40 con arrivo a Bassano alle 19.50. Le fermate intermedie previste, all'andata e al ritorno, saranno a Castelfranco, Treviso e Conegliano.

I biglietti sono disponibili al costo di 35 euro per gli adulti mentre i bambini fino a 8 anni (fino a due per famiglia) viaggiano gratis senza prenotazione del posto a sedere. Durante il viaggio sarà servita una colazione a bordo treno riservata ai viaggiatori. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti consultare il sito www.lacarrozzamatta.it e al 3282465687.