A Friuli Doc in camper

Anche quest'anno il Campeggio Club Udine Aps si occuperà dell'accoglienza dei camper in arrivo per Friuli Doc all'ex parcheggio scambiatore di via Chiusaforte a Udine. Sarà un'area presidiata dove l’associazione accoglierà tutti gli appassionati che vorranno seguire la kermesse. Sara operativa da mercoledì 8 fino a domenica 12, sarà gratuita e dotata di servizi igienici e allacciamento per la corrente, oltre al camper service esistente in loco.

L’area camper a breve sarà migliorata, grazie a un finanziamento del Comune che risulterà funzionale, oltre che per il turismo, anche per i tanti che usufruiscono del posteggio per accedere al vicino Ospedale per prestazioni sanitarie e non, con circa sei/otto posti.

Per raggiungere il vicino centro storico si potrà prendere l'autobus, la linea 1 a ridosso dell'area, o comodamente usare la propria bicicletta, scooter o vespa al seguito.

Per il Campeggio Club, che fa parte della Federazione Nazionale Campeggiatori, il 2021 è un anno speciale, con la ricorrenza del 50° anniversario dalla costituzione che sarà celebrata nel corso dell'inaugurazione di Friuli Doc con un riconoscimento formale da parte del Sindaco Pietro Fontanini. A ricevere il premio saremo il presidente Gianantonio Palezza, che è anche alla guida della Federazione Campeggiatori Fvg, e il suo vice Marco Valentini, delegato nazionale della Federazione per il Fvg.

Con loro a festeggiare, per quanto si potrà e sempre nel rispetto delle regole anti-Covid, due associazioni storiche, l’Afds, con i campeggiatori udinesi sono convenzionati con il progetto ‘Itinerando Doniamo’, e l'associazione Io ci vado, progetto di accessibilità Will Easy rivolto non solo al modo della disabilità, per un turismo veramente per tutti.

“Oltre alla collaborazione con pubblico e privati per la realizzazione di aree di sosta e la promozione del territorio, anche nei piccoli borghi e vallate del nostro splendido Friuli Venezia Giulia, fuori da itinerari conosciuti e trainanti, consapevoli che siamo un valore aggiunto nell'offerta turistica tradizionale e non in contrapposizione, ci rende ancor più orgogliosi essere portatori di messaggi sociali così importanti”, spiegano dal sodalizio. “Ringraziamo, quindi, il presidente dell’Afds Roberto Flora e William del Negro per l'importante fiducia riposta, consapevoli del valore imprescindibile del volontariato e del valore sociale che ci impegna comunemente ormai da anni”.

“Confermiamo la nostra presenza a Friuli Doc non solo per promuovere una reale offerta turistica alternativa, non in contrapposizione, per valorizzare la nostra Udine e il nostro Friuli Venezia Giulia, ma anche per promuovere il dono e l'accessibilità tra i tanti esempi, anche ai nostri amici a quattro zampe”, conclude il vicepresidente Valentini.