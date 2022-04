A Gemona apre il parco Trail Ran

Apre oggi le porte il Parco transfrontaliero Ran - Run Across Nations, che unisce Gemona del Friuli alla regione di Hermagor grazie a una serie di percorsi che, attraversando i luoghi più belli e suggestivi del territorio, permettono agli appassionati della corsa e agli amanti della natura di vivere un'esperienza meravigliosa.

Già terra conosciuta per il progetto Sportland, che negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con la Regione e l’Università di Udine, ha permesso d’inserire Gemona, assieme ad altri 15 Comuni, tra le principali mete turistiche della regione ad alta vocazione sportiva, il Parco rappresenta un’ulteriore tassello per le comunità coinvolte, frutto di un progetto Interreg Italia Austria facente capo alla strategia CLLD HEurOpen.

La cerimonia d’inaugurazione, omaggiata dalla Fanfara Alpina Julia che ha eseguito i due inni nazionali, ha visto intervenire, in zona Gleseute, le autorità regionali, rappresentate dall’assessore Barbara Zilli, le autorità Carinziane, rappresentate dal Presidente del Lag Hermagor Region Johann Windbichler assieme al primo cittadino Roberto Revelant che ha aperto la cerimonia.

Al termine degli interventi dei partner progettuali, rappresentati dal primo cittadino di Paluzza, Massimo Mentil, Oberwinkler-Sonnleitner per la Karten University e da dell’associazione Sport Dellach nella persona di Brunner Engelbert, lo scoprimento del cartello di accesso al Parco Ran accompagnato dall’inno europeo eseguito dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, ha segnato l’avvio ufficiale della tre giorni di sport e convegni che si concentreranno nella sede dell’Università di Udine, Facoltà di Scienze motorie, nel piazzale Simonetti e termineranno con la gara di trail Running in previsione alle 9.30 di domenica 10 aprile.

La presenza della nazionale di Trail Running seguirà tutta la tre giorni di sport; una partecipazione importante in vista degli impegni internazionali della squadra, che conferma ancora una volta Gemona e il territorio Sportland come luogo ideale per una moltitudine di discipline sportive, qui da maggio a settembre ricordiamo si allena la nazionale Sudafricana con la presenza del campione mondiale Wayde Van Niekerk.

“Il Parco Ran rappresenta oggi più che mai un percorso di crescita condiviso e sostenibile tra nazioni vicine”, ha detto l’assessore Mara Gubiani. “Un progetto figlio di una visione europea che ci vede tutti partecipi in uno stesso progetto, un progetto di pace e di fraternità tra popoli”.