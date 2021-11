A Gorizia arriva 'Lasciapassare-Prepustnica'

Il Collettivo Terzo Teatro presenta ‘Lasciapassare-Prepustnica’, una nuova e originale guida sui percorsi turistici transfrontalieri curata dal giornalista del Piccolo e scrittore Roberto Covaz.

L’appuntamento è in programma giovedì 2 dicembre alle 18 nella sala Incontro di San Rocco (via Veniero 1, Gorizia). L’ingresso è libero, osservando le norme anti Covid, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Il nome della guida non è casuale, visto che ha lo stesso formato del documento che consentiva ai residenti nella fascia confinaria della regione l’espatrio in Jugoslavia (e per gli jugoslavi in Italia). Inoltre, alcune sue pagine ripropongono gli elementi originali del ‘Lasciapassare-Prepustnica’, a cominciare dai timbri impressi dai finanzieri nei vari posti di blocco goriziani.

La pubblicazione, realizzata con il sostegno della Regione e del Comune di Gorizia, non è soltanto in italiano, ma pure in sloveno e in inglese. Si propone di essere uno strumento a beneficio di coloro che, da qui al 2025, giungeranno in area transfrontaliera: non a caso la nomina di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura, stabilita appunto per quell’anno, è stata un fattore non secondario nel portare alla sua realizzazione.

La guida è distribuita nelle librerie e nelle edicole di Gorizia al prezzo di 8 euro, ma in occasione della sua presentazione potrà eccezionalmente venire acquistata a 7 euro.