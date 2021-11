A Gorizia confronto sul futuro del Monte Calvario

Un incontro operativo quello avvenuto in Comune tra il Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, accompagnato dagli assessori Fabrizio Oreti per la cultura e il turismo e Francesco Del Sordi per l’ambiente e il patrimonio, assieme al raggruppamento delle Associazioni di valorizzazione del Monte Calvario “La Primula”. Sul tavolo la proposta del parco tematico di valorizzazione ambientale, storico, turistica e culturale dell’area.

Come ha evidenziato il sodalizio, il Calvario non è soltanto legato alla Grande Guerra: i ritrovamenti nella zona risalgono all'epoca romana. In questo contesto, nell’ottica della Capitale europea della cultura di Nova Gorica e Gorizia, l’Associazione ha voluto confrontarsi sulla stesura di un progetto che potrà valorizzare agli occhi del mondo un luogo simbolo per la città e il territorio.

Gli esiti dell’incontro sono stati estremamente favorevoli e si è deciso di procedere con approfondimenti, in prima battuta tecnici, per capire come sviluppare la proposta, in considerazione che l’area è di proprietà mista pubblica-privata. L’impegno preso da tutti sarà quello di approfondire diversi aspetti che sono emersi per poter accedere a fondi europei e non solo per promuovere il territorio.

Ziberna ha confermato la volontà dell’Amministrazione comunale di continuare a valorizzare il sito, così come fatto sia con i contributi comunali concessi alle associazioni sia con gli oltre 100 mila euro impiegati a favore dell’area.

Per l’ambito culturale, Oreti ha evidenziato che, una volta elaborato un progetto, nell’ottica della Capitale europea della cultura, si potranno verificare le fonti di finanziamento percorribili per progetti di questo genere, che abbracciano il ramo storico/culturale/turistico.

Per l’ambito legato al patrimonio e all’ambiente, Del Sordi ha sottolineato la necessità di sviluppare un piano che preveda sviluppi a lotti, per reperire i fondi necessari e poter partire anche con contributi non necessariamente milionari.