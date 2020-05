A Grado e Lignano sventola ancora la Bandiera blu

Anche quest'anno Grado e Lignano Sabbiadoro sono state premiate con la Bandiera Blu, il vessillo - istituito nel 1987 - che viene assegnato ogni anno in 49 Paesi alle località balneari che rispettano diversi criteri in relazione alla gestione sostenibile del territorio, delle spiagge e del mare.

L'ambìto riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education - Fondazione per l'Educazione Ambientale) è un certificato di qualità, legato non solo alle acque di balneazione ma anche ai servizi erogati, che quest’anno saranno ulteriormente implementati per rendere ancora più sicure le località di fronte all'epidemia da Covid-19.

Per l'Isola d'Oro si tratta del 32esimo vessillo, che premia la Spiaggia Principale, Costa Azzura e Pineta. Grande la soddisfazione per il riconoscimento espressa dal sindaco, Dario Raugna: "Con questa bandiera blu abbiamo raggiunto il record nazionale, assieme al Comune di Moneglia".

Per Lignano, si tratta del 31esimo riconoscimento (assegnato, nello specifico, al Lido), che il sindaco Luca Fanotto ha ricevuto, virtualmente, in videoconferenza. “Nell’attesa di poter aprire la stagione, anche quest’anno abbiamo ricevuto l’importante riconoscimento della Fee che premia il nostro Comune, le nostre spiagge e le nostre darsene", commenta Fanotto. "È un risultato che premia la Città di Lignano di un grande lavoro e di un importante impegno, che quest’anno vorrei dedicare al geometra Moraldo Bradaschia, purtroppo prematuramente scomparso, ma che per primo aveva creduto nello straordinario significato di questo sigillo”.

Accanto alle spiagge, poi, non mancano i riconoscimenti ai marina. Nello specifico, sono 11 gli approdi che sono stati premiati, ovvero Porto San Vito a Grado, Marina Hannibal a Monfalcone, Lega Navale Italiana a Trieste, Marina Sant'Andrea a San Giorgio di Nogaro, Marina Punta Gabbiani, Marina Capo Nord e Darsena ad Aprilia Marittima, Darsena Porto Vecchio, Marina Punta Verde, Marina Punta Faro e MArina Uno a Lignano e la Darsena Aprilia Marittima.