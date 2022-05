A Grado e Lignano sventola ancora la Bandiera Blu

Anche quest'anno Grado e Lignano Sabbiadoro sono state premiate con la Bandiera Blu, il prestigioso vessillo - istituito nel 1987 - assegnato ogni anno in 49 Paesi alle località turistiche balneari che rispettano la gestione sostenibile del territorio, delle spiagge e del mare.

L'ambìto riconoscimento assegnato dalla Fee - Foundation for Environmental Education - Fondazione per l'Educazione Ambientale è un certificato di qualità, legato alle acque di balneazione e ai servizi erogati, anche sul fronte anti-Covid.

Per la località balneare friulana si tratta della 33esima bandiera, mentre per l'Isola del Sole questo è il 34esimo riconoscimento.

Tra i criteri valutati per l'assegnazione del riconoscimento ci sono acque di balneazione, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, presenza di aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d'educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, e pesca sostenibile.

Sono 427 le spiagge da sogno in Italia nel 2022, 11 in più rispetto allo scorso anno, con la Liguria che si conferma ancora una volta al top seguita a, pari merito da Campania, Toscana e Puglia.

La cerimonia di consegna, presieduta dal ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, si è svolta questa mattina a Roma: in totale sono stati 210 i Comuni italiani premiati, nove in più rispetto all’anno scorso.

I COMMENTI. L’assessore all’Ambiente della Città di Lignano, Paolo Ciubej, ha partecipato in videoconferenza alla premiazione a nome di tutta l’amministrazione comunale: “Siamo estremamente soddisfatti ed orgogliosi per essere stati riconfermati per la trentatreesima volta assegnatari della Bandiera Blu. L’amministrazione comunale insieme ai suoi cittadini non ha mai smesso di impegnarsi, ognuno per la propria competenza, per la conferma di questo prestigioso riconoscimento. Lignano Sabbiadoro è sempre più green, ha sempre più piste ciclabili e, naturalmente, presidia servizi cruciali quali la raccolta differenziata e la qualità delle acque di balneazioni e non solo. A tutto ciò si aggiungono la valorizzazione delle aree naturalistiche presenti sul territorio e un arredo floreale di primordine che, non per caso, è celebrato e fotografato da milioni di turisti”.