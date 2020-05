A Jesolo riapre l'ufficio informazioni e accoglienza

A Jesolo riapre l’ufficio di informazione e accoglienza turistica, chiuso dallo scorso 22 marzo, un segnale importante per la ripresa in sicurezza delle attività turistiche.

Disinserire l’allarme e riprendere posto alla scrivania. Per Mariapia, Manuela, Tiziana, dipendenti dello IAT di Piazza Brescia a Jesolo, questa riapertura ha il sapore commosso di una piccola rinascita, il segnale che davvero adesso è quasi tutto pronto per accogliere gli ospiti.

Alla App che accompagnerà l’estate jesolana e che permetterà di poter gestire in modo efficace e in sicurezza i servizi turistici della località, consentendo anche il rispetto delle prescrizioni che verranno fornite, ecco dunque il secondo tassello che va a comporre il sistema integrato dell’accoglienza che ha reso Jesolo famosa nel mondo.

L’ufficio IAT è stato riaperto questa mattina e seguirà l’orario continuato 8.30/19.30, tutti giorni dal lunedì alla domenica. Insieme a Mariapia, Tiziana e Manuela ci saranno Irene e Lorenzo e l’organico sarà potenziato in stagione.

Altre novità sono in vista: la prossima settimana sarà convocata una conferenza stampa in cui verrà presentata la nuova brand di Jesolo destinazione turistica, il portale della destinazione Jesolo.it e il video conclusivo della campagna Here comes the sun che ha accompagnato Jesolo nei momenti più difficili del lockdown. Ora possiamo iniziare a dirlo: ecco che arriva il sole – e dico che va tutto bene.