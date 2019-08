A Lignano, bellezza e sport sotto l’ombrellone

Se anche in spiaggia ci si può tenere in forma, ecco che andare in vacanza diventa più bello. Quest’anno a Lignano Sabbiadoro è attivo il servizio palestra Technogym al Beach Village, sotto una tensostruttura, arricchita con ulteriori attrezzi. In questo modo è possibile allenarsi gratuitamente, tutto il giorno, direttamente in spiaggia e integrare la palestra con lo spinning, la parete di roccia e le attività fitness dell’animazione in modo più completo.

Per ricaricarsi dopo la palestra un altro servizio molto richiesto è il Click & Drink. Chi noleggia un ombrellone nell’ufficio spiaggia 10 può, attraverso il download di una App, scannerizzare il QR code presente sul proprio ombrellone e ordinare così snack, bevande e gelati che gli verranno comodamente recapitati da un cameriere sotto l’ombrellone.

Spostandosi in spiaggia a Lignano Pineta tra i nuovi servizi c’è il centro benessere in riva al mare. Tra il bagno 3 bandiera inglese e piazza Marcello D’Olivo, ecco il Kinesis Beach Beauty & spa by Comfort Zone. All’interno, Kinesis mette a disposizione i migliori rituali e trattamenti viso e corpo. Un’area esterna riservata e rialzata che guarda al mare, è invece dotata di vasca idromassaggio.

Sempre in tema di bellezza sul lungomare Kechler di Pineta ha aperto la prima parrucchiera da spiaggia della capitale balneare friulana. Si tratta di Al 22 Bottega Capelli, ideata da Laura Paulitti, professionista presente a Pineta per lunghi anni e che ora gestisce un proprio salone a Sabbiadoro. La dépendance è aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 20. Infine, per gli amanti dei tatuaggi è da poco aperto lo studio del famoso tatuatore gradese Alex De Pase a lato dell’ufficio spiaggia della bandiera tedesca sempre di Lignano Pineta.