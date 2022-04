A Lignano al via il primo Tree & Green Destinations Forum

A Lignano Sabbiadoro si è appena concluso il primo “Tree & Green Destinations Forum”, l’evento dedicato al turismo green in Italia organizzato da Risposte Turismo, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro, PromoTurismoFVG e Lignano Sabbiadoro Gestioni, con il patrocinio del Ministero del Turismo.



"Oggi siamo a Lignano per la prima edizione del Tree&Green Destinations Forum”, partiamo da questa città, che è parte del network delle “Tree Cities of the World, un’iniziativa della FAO che va a premiare le città che hanno scelto di investire nel verde pubblico e più in generale in un’ottica green - afferma Francesco Di Cesare, Presidente Risposte Turismo -. L’approccio guarda senza dubbio all’ambiente e soprattutto alla sostenibilità, ma con un taglio molto legato al turismo, perché vogliamo capire, con l’aiuto di relatori molto importanti, quanto oggi la domanda turistica è sensibile a questi temi. Ci aspettiamo di dare il via a un appuntamento annuale per riflettere su questi temi, provare a trovare occasioni di confronto e far partire delle iniziative che vadano a premiare le destinazioni turistiche che investono sul green".



Relativamente al riconoscimento di “città degli alberi” che per la seconda volta arriva a Lignano, il vicesindaco di Lignano Sabbiadoro Alessandro Marosa ha espresso piena soddisfazione: "È il risultato di un lavoro oculato e di una progettualità che questa amministrazione ha perseguito con lucidità. Lignano vuole vivere bene 365 giorni all’anno e tutelare cittadini e turisti, essere una “care city”, che si integra al concetto di “smart city” e che si traduce in servizi evoluti per il benessere delle persone e il rispetto dell’ambiente"."Un operatore come il nostro ha scommesso sul turismo green - afferma Gianluca Mancini, direttore WWF Travel -. Nel nostro piccolo stiamo vedendo una crescita importante dei numeri nell’interesse di partecipare a formule diverse da quelle tradizionali"."Non bisogna pensare al verde solo come un elemento ornamentale, ma come un elemento fondante della pianificazione della città - spiega Francesco Tesso, assessore al verde pubblico della città di Torino -. C’è bisogno di interpretare un nuovo concetto di verde come multifunzione e come necessario anche in un ambiente urbano per dare una qualità di vita più sostenibile"."Essere una Tree City ci permette di partecipare a un forum importante - dice Elena Grandi, assessore all’ambiente e verde della città di Milano -, che ci porta al confronto con altre città sulla necessità di implementare e sviluppare il verde e la resilienza delle nostre città. È stato un confronto ricco e bello"."Negli ultimi anni si sono scoperte nuove destinazioni, nuove mete - afferma Luca Caraffini, CEO di Welcome Travel Store per Alpitour e Costa Crociere -. C’è la scoperta di mete meno battute: non si va oggi solo nelle zone più rinomate, ma anche in altre. Dobbiamo accogliere, nel nostro sistema, un turista che chiede un cambiamento di ospitalità, di sistema, e invece spesso trova ancora un albergo con un’impostazione superata".