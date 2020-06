A Lignano arriva la segnaletica anti Covid

Proseguono le attività promosse dall’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro legate all’emergenza Covid-19. "In questi giorni - spiega il sindaco Luca Fanotto - è iniziata la posa delle segnaletiche orizzontali che ricorderanno ai nostri ospiti il necessario distanziamento durante le passeggiate e quando si è in coda per accedere ai pubblici esercizi".

"Purtroppo queste misure risultano necessarie per ricordarci che dobbiamo tutti mantenere un certo tipo di comportamento per garantire la massima sicurezza, non essendo ancora cessato il periodo di emergenza. La nostra volontà è quella di offrire una località in grado di accogliere gli ospiti e i turisti facendoli sentire sicuri. Nelle prossime settimane saranno posizionati nuovi cartelli di benvenuto che serviranno anche come indicazione delle norme essenziali per una buona igiene e saranno integrati numerosi dispenser di gel igienizzante nelle aree pubbliche, a disposizione di tutti".

"Nelle scorse settimane abbiamo, inoltre, predisposto interventi di sanificazione delle aree giochi presenti nel comune, dei viali pedonali e delle zone di maggiore afflusso. Lignano è una località sicura e si sta preparando al meglio per affrontare questa stagione turistica. Ringrazio, in particolare, il Consigliere Mattia Poletto e l’Assessore Ada Iuri per l’importante e prezioso lavoro svolto senza sosta in questi mesi al fine di veicolare questo messaggio", conclude Fanotto.