A Lignano il cammino del pensiero tra i pini e le siepi

Lignano si arrichisce di un nuovo percorso nascosto tra i pini e le siepi private, di vero benessere e silenzio, si articola attraverso le “Calli” dedicate a personaggi dell’Arte, della Musica e della letteratura di ogni tempo.

Lo straordinario progetto dell’architetto Piccinato che, con una visione attualissima di rispetto per l’ambiente, aveva previsto brevi strade che mantenessero il silenzio e la privacy delle eleganti case di vacanza, si inserisce il “cammino del pensiero”.

Ogni tanto, passeggiando, si incontrano, nel verde, alcuni “pensieri” e aforismi che suscitano la riflessione sull’umana avventura e riportano al personaggio a cui è dedicata la calle.

“Ogni social icon risulta dotata di un QR CODE che permette di scoprire la mappa di queste installazioni – afferma l’Assessore alla Cultura di Lignano Sabbiadoro, Ada Iuri -. Attraverso la lettura dei “pensieri” si potrà sostare con la proprie emozioni, nella tranquillità di un momento interiore”.

“Questo progetto culturale lo abbiamo fortemente voluto per valorizzare ulteriormente il recente rifacimento delle Fasce Verdi inserite in un progetto urbanistico avveniristico – ha aggiunto il Sindaco Luca Fanotto -”.