A Lignano la seconda edizione del Master in Hospitality Management

Operatori dell’ospitalità a convegno a Lignano Sabbiadoro per la presentazione della seconda edizione del master in Hospitality Management, organizzato dall’associazione Lignano nel Terzo Millennio in collaborazione con Ospitality Academy, in programma il 17 novembre dalle 10 alle 13, nella sala di BellaItalia & Efa Village.

Si tratta di un vero e proprio corso di perfezionamento, in programma tra gennaio e marzo del prossimo anno, con possibilità di stage e inserimenti nel mondo del lavoro, per fornire ai partecipanti tutti gli strumenti per essere subito operativi nel campo dell’accoglienza alberghiera.

Il Master è articolato in 84 ore di lezione divise per tematiche: dalla gestione delle risorse umane e degli obiettivi aziendali, alla comunicazione social e alla promozione digitale, dalla gestione dei servizi ai piani alla sala ristorante, alla reception e molto altro.

Un’anteprima del master che vede il supporto, oltre che di BellaItalia & Efa, anche del gruppo Andretta, della società Lignano Pineta e del portale “Lavoro Turismo”, si terrà già nel pomeriggio del 17 novembre, con un corso di social media marketing tenuto da Susanna Biscontin, une delle docenti del master che grazie ai partner aderenti, sarà gratuito.