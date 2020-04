A Lignano partono i lavori sulla spiaggia

"Siamo felici di potervi annunciare che oggi Lignano Sabbiadoro Gestioni ha ufficialmente ripreso i lavori in spiaggia". E' con questo post sui social che la spiaggia di Lignano Sabbiadoro annuncia i lavori di sistemazione e allestimento dell'arenile in previsione della stagione estiva.

"Il nostro personale é al lavoro in sicurezza affinché l’arenile possa essere pronto ad accogliervi non appena l’emergenza sarà terminata!".